Переговоры с Грецией всего лишь тактический ход Анкары – турецкие эксперты

Спустя 5 лет в Стамбуле по инициативе турецкой стороны стартует новый, по счету 61-й, раунд переговоров между Турцией и Грецией по урегулированию разногласий по давнему территориальному спору в Эгейском море. Однако сейчас споры распространились и на Восточное Средиземноморье. Основная цель диалога, как писало агентство Анадолу в преддверии начала переговоров, «заложить основу для справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего решения разногласий в соответствии с интересами двух стран».

Напомним, что напряженность между двумя соседями усилилась после подписания Анкарой соглашения о разграничении морских пространств с правительством национального согласия Ливии в ноябре 2019 года. Вслед за этим и Греция в августе 2020 года заключила аналогичное соглашение с Египтом. Соглашения охватывают пересекающиеся зоны в Восточном Средиземноморье, а это означает, что турецко-греческие споры распространились за пределы Эгейского моря и переросли в региональный кризис с участием других прибрежных государств.

По оценке экспертного сообщества Турции, встреча, которая пройдет сегодня под председательством заместителя министра иностранных дел Турции Седата Онала и греческого дипломата-ветерана Павлоса Апостолидиса, вряд ли приведет к прорыву в краткосрочной перспективе, надежда на какую-либо значимую деэскалацию и укрепление доверия кажется незначительной. И вот почему.

Как сказал в эфире HABER GLOBAL преподаватель стамбульского университета Айдын (Istanbul Aydin University) д-р Наим Бабуроглу (Dr.Naim Babüroğlu), Анкаре в преддверии февральского саммита НАТО и мартовского — ЕС, где будут обсуждаться совместные меры против Турции, приходится демонстрировать добрую волю. Хотя, поскольку Греция не имеет морских границ в Восточном Средиземноморье, то и темы для дискуссий ни по демаркации границ, ни по разграничению экономических зон не должно быть.

— Турция предложила приступить к переговорам без всяких предусловий, однако греческая сторона отказалась, поскольку хочет ограничить обсуждение демаркацией морских зон, в то время как Турция хочет также поднять вопрос о статусе восточных островов Эгейского моря, а также островков, владение которыми не определено. Однако Турции с учетом международной обстановки и в ситуации, когда на нее оказывается давление Запада, приходится маневрировать и она вынуждена сесть за стол переговоров. Хотя ранее предпочитала действовать средствами силовой дипломатии. Анкара идет на эти переговоры с уверенностью, что Афины снова продемонстрируют нежелание договариваться, как это было в ходе предыдущих 60 туров, и в этой ситуации Анкара окажется стороной, протянувшей руку и готовой к компромиссам.

Тем более, что между сторонами появился еще один повод для конфликта в связи с расширением Грецией территориальных вод с 6 до 12 морских миль в Эгейском море, указ о чем вступил в силу 27 декабря 2020 года. Хотя вице-президент Турции Фуат Октай еще 29 августа 2020 года пригрозил Греции войной в случае, если она решится на расширение. Потому как, еще в 1995 году во время ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года греческим парламентом, которую Анкара не подписывала, Турция предупредила:

если Греция расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль в Эгейском море, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и, следовательно, станет casus belli (формальным поводом для объявления войны).

Но Анкара перед саммитом НАТО, который состоится 17 февраля и мартовским саммитом ЕС хочет продемонстрировать приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. Потому и отозвала сейсмическое исследовательское судно Oruc Reis с Восточного Средиземноморья до 15 июня.

Однако, этим спорам не суждено в ближайшие годы найти решение, поскольку Греция осмелела, имея в союзниках по этим вопросам ЕС и США, и не будет идти на компромиссы. Более того, Греция уже перебрасывает военных и вооружение на острова, нарушая условия Лозаннского и Парижского соглашений, и уже военизировала 16 из 23 островов, некоторые острова объявила своими, что стало очередным грубым нарушением международных договоренностей. К примеру, остров Меис расположен всего в 2 км от берегов района Каш турецкой провинции Анталья, и именно сюда на судне Blue Star при полном вооружении прибыла летом прошлого года группа военных ВС Греции, хотя согласно Лозаннскому договору (статья 13-я) от 1923 года и Парижскому соглашению (статья 14-я) от 1947 года, Греция обязалась не дислоцировать военных на островах. И Турция в этой ситуации абсолютно права, но приходится считаться со сложившейся международной конъюнктурой. Вот и новая администрация США объявила Грецию ключевым союзником в регионе, а ЕС вообще считает ее своим «капризным ребенком». Турция же оказалась в положении стратегического одиночества. Поэтому надо срочно восстанавливать отношения с Израилем и Египтом, тем самым усилить свои позиции в противостоянии с Грецией и с ЕС.

Но, вместе с тем, Анкара должна обратиться по этому вопросу к США, ЕС и НАТО и дать Греции срок для вывода своих войск с островов. В противном случае признать за собой право вмешательства. С Грецией надо говорить только с позиции силы. Министр иностранных дел Турции Ихсан Сабри Чаглаянгиль 15 апреля 1976 года в ответ на заявление Греции о расширении территориальных вод с 6 до 12 морских миль написал письмо руководству США, обозначив подобные действия как casus belli. Сегодня Турция снова нуждается в такого типа жесткой наступательной дипломатии.

С Наимом Бабуроглу согласен профессор университета Малтепе Хасан Унал (prof.dr.Hasan Ünal), который не считает возможным в сложившейся ситуации нахождение консенсуса с Грецией:

— Греция перевела спор с Турцией в плоскость конфликта Турции с ЕС, все это уже зафиксировано в документах ЕС, потому уже договориться между собой на нынешней встрече не получится, ее следует рассматривать всего лишь как тактический ход. У Турции и нет ожиданий от этой встречи, мы просто стараемся выиграть время. Решение Анкары возобновить переговоры с Грецией — сигнал администрации Байдена и ЕС перед саммитами НАТО и ЕС. Одновременно Турция пытается восстановить отношения с Израилем и арабскими странами и действовать в направлении перетягивания на свою сторону союзников Греции. Потому как в последние годы во внешней политике были допущены ошибки, которые обернулись потерей партнеров и союзников в регионе. Выиграла же от этого Греция. Если Анкара восстановит отношения с Израилем и Египтом, это послужит усилению влияния и престижа Турции в регионе. Как это было и ранее. Ведь Израиль всегда занимал сторону Турции в ее конфликте с Грецией и никогда не строил двусторонние отношения с Афинами в ущерб Анкаре.

Но втягивание Грецией евроблока в спор с Турцией является отягчающим фактором. Поэтому сейчас Анкаре чрезвычайно важно выиграть время для восстановления отношений с соседями, а тем временем демонстрировать приверженность дипломатии, чтобы предотвратить принятие новой администрацией США и ЕС антитурецких санкций.