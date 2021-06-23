Переговоры по стратегической стабильности между Россией и США могут начаться в следующем месяце.

Как сообщает ТАСС, об этом во вторник заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала CNN.

«Мы надеемся, что такие переговоры с США начнутся в следующем месяце, — сказал он. — Речь может идти о дальнейшей судьбе договора СНВ. Я надеюсь, они будут включать все необходимые компоненты для этого».

На российско-американском саммите в Женеве 16 июня стороны достигли соглашения о возобновлении в ближайшее время переговоров по стратегической стабильности. Однако какие-либо конкретные даты проведения контактов пока не назывались. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты рассчитывают начать диалог с Россией в ближайшие недели.