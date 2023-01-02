Лидеры стран-членов Евросоюза поднимут вопрос начала переговоров по вступления Украины на следующем саммите Украина-ЕС.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. Мероприятие состоится в начале этого года.

По словам Маасикаса, политика расширения Евросоюза продолжает быть геостратегической инвестицией в безопасность, процветание и стабильность Европы.

«Могу лишь повторить, что историческим июньским решением Европейского Совета Украина получила перспективу стать членом ЕС при продолжении реформ. Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров, но прогресс Украины в осуществленных на данный момент шагах стабильный и заслуживает одобрения», — пояснил дипломат.

Как известно, согласно последним соцопросам Киевского международного института социологии, более 90% граждан Украины поддерживают ее членство в Евросоюзе.

«Мы верим, что Украина стремится присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку считает это важнейшим и надежным способом обеспечения собственного мира, стабильности и долгосрочного процветания. И если народ решил стать европейским во всех смыслах этого слова — кто же на этой Земле имеет право лишать его этого?» — подытожил посол.