Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры по вопросу обеспечения безопасности и эксплуатации аэропорта Хамида Карзая в Афганистане продолжаются, сообщает Агентство Анадолу.

«Решение еще не принято. Контакты [с США] будут продолжены. Итоги переговоров будут обсуждены с президентом Эрдоганом, после его одобрения план будет реализован», — сказал министр.

Комментируя переговоры с прибывшей в Турцию американской делегацией по вопросу безопасности и эксплуатации аэропорта в Кабуле, министр отметил, что этот вопрос имеет большое значение для будущего братского народа Афганистана и обеспечения его нужд.

Акар напомнил, что Турция на протяжении шести лет отвечала за управление международным аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле.