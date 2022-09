После объявления так называемой частичной мобилизации ситуация в Украине складывается для российского командования и Владимира Путина достаточно парадоксально.

На правом берегу Днепра в Херсонской области российские войска проявляют активность с целью не допустить дальнейшего продвижения украинской армии (ВСУ). В той или иной мере на отдельных участках им удается держать фронт, но из последних сил. Все больше сказывается недостаток снабжения, так как практически вся акватория Днепра находится под украинским огневым контролем. Баржи с техникой и личным составом неизменно топятся, но противник с завидным упорством продолжает гиблое дело переброски войск и техники с левого берега на правый.

В Запорожской области отмечено небольшое продвижение ВСУ вблизи города Орехова, но в целом линия соприкосновения остается неизменной. Тем не менее, в российских патриотических пабликах чувствуется нервозность, которая усиливается новостями из Донбасса.

Именно там происходят очень важные события. Продолжаются по выражению экспертов американского Institute for the Study of War (ISW) — Института изучения войны бессмысленные атаки в направлении Бахмута, Авдеевки и населенных пунктов рядом с ними. Продвижение российских войск в лучшем случае в несколько сотен метров, а потери в личном составе и технике несоразмерные. И тем не менее все продолжается, потому что Путин сказал, что на Донбассе его армия наступает. Так что надо выполнять и соответствовать.

Севернее вблизи Лимана ситуация для российских войск складывается близкой к катастрофической. Город достаточно хорошо укреплен и поэтому ВСУ не собираются его штурмовать. Украинские подразделения обходят его с севера и юга. Хотя физического окружения нет, но есть оперативное. Все пути снабжения либо перерезаны, либо находятся под плотным огневым контролем ВСУ. Прорваться из Сватово через Торецк к Лиману практически невозможно.

Среди российских военкоров растет паника, которая выливается в истерику перед камерой Владимира Соловьева. Он требует от российского командования послать под Лиман подкрепления и ни в коем случае не отходить. Буквально срывается на крик, чтобы не повторилось харьковское бегство.

Проблема в том, что Лиман — это далеко не единственная проблема российских войск в Луганской области. После освобождения на левом берегу реки Оскол важного железнодорожного узла Купянск-Узловой ВСУ развернули наступления в направлении Сватово, которое теперь вместе со Старобельском выполняет роль логистического хаба российской армии. Не в полной мере, но все-таки.

По мнению российского военного эксперта Юрия Федорова, «Если … Лиман падет, тогда открывается возможность для ВСУ вырваться на оперативный простор в направлении Сватово и той самой ЛНР (так называемой Луганской народной республики — Авт.). Коль так, не исключено, что на севере Луганщины повторится судьба Харьковской области, которая была деоккупирована ВСУ».

Выход ВСУ на рубеж Сватово-Кременная будет просто логистической катастрофой не только для Лимана, но для всей северной части Донбасса, с непосредственной опасностью для Луганска и даже Донецка.

Донбасские проблемы Путина не только чисто военные, но также политические и экономико-финансовые.

После проведения так называемых референдумов о присоединении к России частей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей даже незначительная потеря территорий ставит большой крест на всей этой затее. Если Россия начала войну ради Донбасса и не может его захватить и удержать, то зачем все это вообще. Это такое политическое фиаско, от которого Путин рискует не оправиться.

Следующая неприятность пришла от тех, кто считался почти своими. Президент Сербии Вучич и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди практически в один день заявили, что их страны не признают результаты так называемых референдумов и присоединение к России частей территории Украины.

И это не все. На заседании Совета Безопасности, постоянный представитель Китая в ООН Лю Цзеи заявил, что в вопросе войны России против Украины должны соблюдаться принципы суверенитета и территориальной целостности. Отвечая на замечание президента Украины Владимира Зеленского, представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напомнил, что Украина и Китай являются стратегическими партнерами и их многообразное сотрудничество развивается.

Другими словами, Пекин выразил свое неодобрение войне, которую ведет Россия, но от прямого осуждения уклонился. Впрочем, для китайской дипломатии и этого много.

В отношении российских финансов сделаем только одно замечание. Как сообщает Telegram-канал Finanz, за неделю так называемой частичной мобилизации вкладчики в состоянии паники вынесли из банков 350 млрд руб. На следующий день после выступления Путина 22 сентября возник пиковый ажиотаж. Со счетов сняли 132,1 млрд руб.

В понедельник 26 сентября ажиотажное обналичивание приостановилось (составило 3,7 млрд руб.). Однако во вторник 27 сентября спрос увеличился в 22 раза (!). В последующем клиенты снимали по 50 млрд руб. в день и похоже, что ажиотаж может вернуться в любую минуту. Как подчеркнула главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова, «Такие цифры указывают на то, что банковский сектор сталкивается с новой волной стресса». Выдержит ли такую нагрузку российская финансовая система остается большим вопросом.

С одной стороны, Путину очень нужны переговоры и сопровождающее их прекращение огня, но только на его условиях.

В интервью украинскому изданию «Гордон» российский политический аналитик Валерий Соловей рассказал, что на зондирующих переговорах с американцами силовая часть российского истеблишмента дала понять, что Москва готова пойти на очень многое за исключением Крыма. Речь не идет о «какой-то сепаратной игре» за спиной у Путина: он все знает, и первый раз такое зондирование еще в мае 2021 года проводил «его личный хороший друг, очень близкий к нему человек». Сейчас, по словам Соловья, этим занимается секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, которого Соловей также называет «одним из немногих людей, которым Путин доверяет».

Несомненно, что эти вопросы обсуждались во время недавнего визита Патрушева в Пекин. Китай вместе с Индией в довольно недвусмысленной форме дали понять Путину, что если через два месяца он войну не завершит, то два азиатских гиганта присоединятся к западным санкциям и тогда Россию ожидает просто коллапс.

Проблема в том, что американцы после майских разговоров в одностороннем порядке прервали всякие переговоры и заняли позицию Nothing about Ukraine without Ukraine — ничего об Украине без Украины. Другими словами, ни о чем с Путиным они договариваться не собираются и полностью отдают этот процесс на усмотрение президента Зеленского. Тот же каждый раз настаивает на безусловном освобождении всех украинских территорий, включая Крым.

Вот почему министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своей французской коллегой Катрин Колонна призвал все страны, предлагающие свое посредничество «прекратить эту игру». «И поэтому я хочу воспользоваться случаем, обратиться ко всем странам, которые в последнее время из разных уголков мира настаивали на необходимости переговоров, предлагали свои услуги в посредничестве между Россией и Украиной: Россия не хочет никаких переговоров, прекратите играть в эту игру, займитесь тем, что сейчас надо больше всего: поддержите Украину в этой борьбе, а не избегайте этой поддержки, прикрываясь маской переговорщика. Время переговоров, к сожалению, не настало, исключительно из-за позиции Российской Федерации».

Киев чувствует усиливающуюся поддержку Запада, ослабление, мягко говоря, поддержки Кремля Пекином и Дели и поэтому занимает все более твердую позицию.

Все это ставит российскую правящую элиту в сложное положение. Так как вариантов выиграть войну на поле боя нет, наоборот, есть опасность военного поражения, то реальным выходом является хотя бы мягкое устранение Путина.

По данным издания «Медуза», президент Казахстана Токаев вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом пытались во время заседания ШОС в Самарканде убедить Путина закончить войну, но тот «отреагировал очень конфликтно». Делать этого ему не стоило, не с теми лидерами он показывает свой характер.

Получается, что именно Путин является единственным и самым большим препятствием для выхода из кризиса. Отсюда, по мнению американских разведчиков и аналитиков, начат поиск вариантов его ухода на почетный, но незначительный пост и отстранение от руководства реальной политикой.

Это не заговор в полном смысле слова, но движение в направлении персональных изменений для расчистки возможностей для переговоров. Приходится спешить, так как группировка российских войск в Лимане уже не отвечает по радио. Если она будет разгромлена или пленена, то это будет ударом похлеще харьковского бегства, так как в котле окажется гораздо больше российских войск с очень незавидной судьбой.