Александр Лукашенко пригрозил ограничить транзит товаров из Германии через белорусскую территорию в качестве ответа на европейские санкции. «Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий, — заявил Лукашенко во вторник, 6 июля, на совещании о противодействии санкционным мерам. — Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу».

«Точно так надо поступить и с немцами, — приводит его слова госагентство БелТА. — Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину — там хорошие дороги». (DW)