Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев обратился к гражданам страны через видеозапись, опубликованную на его официальном YouTube-канале. И это обращение у многих вызвало вопросы.

Он сообщил, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане и не покидал столицу. А также подчеркнул, что в казахстанской элите нет никакого конфликта или противостояния, и слухи об этом беспочвенны. Кроме того, он сообщил, что президент Касым-Жомарт Токаев, обладая «всей полнотой власти», в скором времени станет председателем правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»).

Ранее со ссылкой на различные источники появилась информация, что Назарбаев уехал из Казахстана, поскольку он не сделал ни одного заявления по ситуации с массовыми протестами в стране.

Известно, что на фоне такого положения в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил на себя должность председателя Совета безопасности. А после произошедшего в республике были проведены и значимые кадровые перестановки.

Официально Назарбаев сложил с себя полномочия еще в марте 2019 года. Но при этом сохранил за собой статус лидера нации (Елбасы), пост председателя Совета безопасности и председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества»). И почему-то именно после недавних событий он оказывается лишен этих позиций.

Сомнения вызвал и внешний вид Назарбаева. Кто-то считает, что он избит и зачитывает свою речь под давлением, кому-то показалось, что он явно нездоров, есть признаки то ли инсульта, то ли инфаркта, то есть, недееспособен. Когда-нибудь вся правда раскроется, а пока, судя по поступающим из Казахстана сообщениям, можно косвенно делать предположения, что идет наступление на людей, близких экс-президенту. Возможно, у них будут отобраны все ключевые должности и наиболее прибыльные бизнесы в стране.

Чего ждать дальше? Изменится ли Казахстан после всей этой перетасовки властной колоды, станет ли более демократичным, социально ориентированным, или авторитарная система останется той же, а поменяются лишь первые лица?

На эти вопросы # ответил известный казахский политический аналитик Расул Жумалы:

— Выступление первого президента Нурсултана Назарбаева действительно вызвало очень большой резонанс здесь в Казахстане и, наверное, не только. Резонанс был не меньший, чем от информации о его исчезновении из публичного пространства с конца декабря. Тем не менее, мне лично кажется, что со стороны Назарбаева это было правильное решение – выступить перед народом, несмотря на весь скепсис, на всю критику, протестные настроения, обозначить свою позицию.

Сложно сейчас ручаться, насколько его слова вызвали доверие. В частности, о том, что во власти нет никакого выяснения отношений, нет никаких противоречий, власть монолитна. На этот счет делаются различные комментарии, доносятся различные отзывы, но тем не менее, как человек, который 30 лет возглавлял Казахстан, мне кажется, он должен был выступить. Видно было, что ему очень тяжело это далось, наверняка на него повлияли и события, которые привели к кровопролитию, c последствиями, с которыми столкнулись его близкие. Система, которую он выстраивал 30 лет, как мы видим, дала сбой, мягко говоря.

Сейчас, конечно, самое главное, что будет дальше. Мне кажется, сам транзит власти в Казахстане начался только сейчас. Формально, да, мы ведем отсчет с марта 2019 года, но до последнего времени сохранялся так называемый дуумвират. И даже в конце декабря 2021 года мы наблюдали это на саммите СНГ в Санкт-Петербурге, где Казахстан представляли и первый, и второй президенты – сам по себе случай беспрецедентный. И в Казахстане этот дуумвират многих ставил в двойственное положение, да и партнеров за рубежом, в том числе ближайших соседей, которые вплоть до последнего времени не понимали, с кем иметь дело, кто руководит страной, и т. д. Сейчас в январе де-факто этот транзит начался.

Мне кажется, несмотря на все эмоциональные моменты, на кровопролитные события, все-таки это будет происходить по-тихому, без каких-либо очень серьезных разоблачений. Да, наверное, какие-то «крайние» будут найдены, наподобие того же Масимова, но передел полномочий, собственности, активов будет происходить не публично.

Насколько это устроит общество, говорить сложно. Потому что общество тоже ждет перемен, ждет полного разоблачения виновных в произошедшем. Сейчас на слуху такие вещи, как судебные разбирательства, люстрация в отношении людей, которые допустили трагические события. Насколько это своевременно и целесообразно именно в нынешних, очень шатких условиях — это большой вопрос. Большой вопрос и в том, кто будут судьи? Не превратится ли правосудие в вендетту и сведение счётов? Насколько серьезными окажутся вот эти скелеты в шкафу, которые появятся? И как это ударит по представителям не только нынешней властной элиты, но и по многим другим уважаемым людям в стране? Тут и творческая интеллигенция, и представители среднего и старшего поколений, и общественные деятели.

В связи с этим мне все-таки кажется, будет избран, насколько это возможно, спокойный путь к медленным, проверенным реформам. Как это удастся сделать, вопрос сложный, но сам транзит только начался и быстрых каких-то вещей вряд ли стоит ожидать. Тем более опыт подобных Казахстану стран (типа, России – от Ельцина к Путину, Узбекистана – от Каримова к Мирзиёеву) свидетельствует, что обычно такой транзит занимал 2-3 года. И в эти 2-3 года, мне кажется, мы только вступаем, причем в чрезвычайно трагических условиях.