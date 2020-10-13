Переговоры должны начаться после деоккупации земель Азербайджана

Переговоры по карабахскому вопросу должны начаться лишь после деоккупации земель Азербайджана.
Об этом заявил председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели на заседании парламентской фракции оппозиционной партии во вторник в Анкаре, сообщает Агентство Анадолу.
Политик назвал Армению государством-террористом, подчеркнув, что Армения должна вывести войска с территории Азербайджана. «Без деоккупации земель Азербайджана, прекращение боев и переговоры станут преступлением», — подчеркнул Бахчели.
По его словам, переговоры с Ереваном на фоне продолжающейся оккупации узаконят преступления Армении.
«Те, кто пытается обстреливать Баку, должны осознать, что Ереван в одну из ночей может понести за это наказание. Это будет верным шагом для их безопасности и жизни», — сказал политик.