Перед выходом из дома надо будет посылать СМС полиции

Вскоре полиция получит возможность следить за передвижением граждан в режиме онлайн с помощью специальной электронной системы. Об этом сообщил в среду замначальника Управления общественной безопасности, полковник МВД Азиз Багишев, информирует «Туран».

Так, в период карантина, перед выходом из дома гражданин должен будет позвонить или отправить СМС на определенный номер и сообщить, куда и зачем идет. Данное сообщение поступит в электронную систему и будет отражено на планшетах, имеющихся у сотрудников полиции. «Остановив человека, полиция сможет проверить разрешено ли ему выходить из дома или нет», — сказал он. Гражданин должен сообщить даже о посещении аптеки или магазина.

«Разработка системы уже завершена и вскоре общественность будет проинформирована об этом», — добавил полковник.