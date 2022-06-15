Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призывает международных партнеров увеличить усилия для помощи защите Украины от полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины (так называемый «Рамштайн-3») в Брюсселе.

Остин отметил, что сегодняшняя третья встреча проходит в связи непоколебимой решимостью дать Украине возможности, в которых она срочно нуждается для самозащиты.

Он заявил, что благодарен за предоставление значительной безопасносной помощи Украине Контактной группой после предыдущих двух заседаний, но подчеркнул, что нельзя прекращать оказание помощи и нельзя «терять энергию».

«Ставки слишком высоки», — подчеркнул Остин.

Министр обороны США отметил, что «Украина сталкивается с решающим моментом на поле боя». «И мы видим то, о чем нас предупреждал президент Зеленский. После неудачи в захвате Киева и переоценки боевых целей, Россия сменила свое внимание на Донбасс. И мы не можем недооценивать вызов, с которым Украина сталкивается. Россия применяет обстрелы дальнего радиуса действия, чтобы попытаться подавить украинские позиции. И Россия продолжает неразборчиво бомбить украинскую суверенную территорию и безответственно подвергать опасности украинское гражданское население», — сказал Остин.

«Поэтому, мы должны усилить нашу общую преданность самозащите Украины и мы должны подталкивать себя даже еще сильнее, чтобы обеспечить, чтобы Украина могла защищать себя, своих граждан и свою территорию. Но не надо ошибаться: неспровоцированное и неоправданное вторжение России не только представляет опасность для Украины, это и угроза европейской безопасности», — подчеркнул Остин.

Он заявил, что нужно продолжать выступать с целью ответа на этот вызов.