Украина получила от других стран платформы и запчасти к самолетам, чтобы увеличить количество собственного воздушного флота.

Как передает «Голос Америки», об этом заявил спикер американского Минобороны Джон Кирби.

«Украина получила от других стран поддержку, чтобы некоторые из ее самолетов снова стали действующими. Сейчас Украина имеет больше доступных самолетов-истребителей с фиксированным крылом, чем две недели назад. И это не случайно», — сказал Кирби.

Он добавил, что другие страны, которые имеют опыт работы с такими типами самолетов, смогли помочь Украине поднять и запустить недействующие самолеты. «Украинцы получили дополнительные платформы и детали, чтобы помочь поднять больше самолетов в воздух», — добавил спикер.

Представитель Пентагона не уточнил, о каких именно странах или типах самолетов идет речь. Он добавил, что по похожей схеме другие страны помогли Киеву также и с танками.