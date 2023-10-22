Глава Пентагона Ллойд Остин поручил развернуть на Ближнем Востоке батарею комплекса противоракетный обороны (ПРО) THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Как сообщает ТАСС, его слова передает пресс-служба американского оборонного ведомства.

«Я также активизировал развертывание THAAD и дополнительных комплексов Patriot по всему региону», — заявил Остин по итогам консультаций с президентом США Джо Байденом По его информации, это будет сделано в целях усиления защиты сил Соединенных Штатов.

Министр добавил, что поручил подготовиться к развертыванию дополнительных войск для «усиления готовности и возможности оперативного реагирования в случае необходимости».

«Это еще больше усилит наши возможности и позволит быстро отвечать на ряд непредвиденных обстоятельств», — заключил глава Пентагона.