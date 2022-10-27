США презентовали оборонную стратегию, в которой Россию определили «острой угрозой».

Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.

«Мы называем Россию острой угрозой. Мы выбрали слово «острая» осторожно … но российская агрессия наносит немедленные и резкие угрозы нашим интересам и ценностям. А путинская бессмысленная война против Украины — сильнейшая угроза мировому порядку со времен Второй мировой — сделала это очевидным еще и для всего мира», — заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.

По его словам, российское правительство, презирает независимость своих соседей, стремится применить силу, чтобы навязать изменения границ и восстановить имперскую сферу влияния.

«Большой опыт территориальной агрессии России включает эскалацию ее жестокой, неспровоцированной войны против Украины. Хотя политические и военные действия ее лидеров, направленные на раскол НАТО, имели драматический результат, цель остается. Россия представляет серьезные, постоянные риски в ключевых сферах. К ним относятся ядерные угрозы для родины и союзников и партнеров США; угрозы крылатых ракет большой дальности; кибернетические и информационные операции; контркосмические угрозы; химическое и биологическое оружие; подводная война; и широкие кампании в серой зоне, направленные, в частности, против демократий. Россия включила эти возможности и методы в общую стратегию, которая, как и КНР, направлена на использование преимуществ в географии и времени, подкрепленных сочетанием угроз для родины США, наших союзников и партнеров», — заявил Остин.

Кроме того, глава Пентагона отдельно отметил вызов сдерживания КНР.

«Как указано в стратегии — КНР является единственной страной-соперником на Земле как с желанием переделать миропорядок, но и с растущими силами сделать это», — добавил Остин.

Приоритетами новой стратегии обороны США определены: