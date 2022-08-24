США отправят Украине новую партию боеприпасов. Фото погрузки военной помощи показали в Пентагоне.

Об этом сообщили в Twitte-аккаунте ведомства.

«Работа продолжается. Она никогда не останавливается. Наши военнослужащие круглосуточно работают над тем, чтобы у украинского народа была техника, необходимая для защиты своей страны», — сообщил написал министр обороны США Ллойд Остин.

Отмечается, что фото сделали на базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 августа Президент США Джо Байден подписал указ, которым поручил госсекретарю направить 775 миллионов долларов за счет бюджета минобороны США на помощь Украине.

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