Россия начала передислокацию и пополнение своих сил на временно захваченных территориях Украины, в том числе вблизи Изюма, перед вероятным наступлением в этом регионе

Об этом спикер Пентагона Джон Кирби сказал на брифинге, передает Укринформ.

«Они меняют расположение», – заметил Кирби.

Представитель Пентагона также отметил, что американская разведка обнаружила, как россияне «стараются пополнить запасы и обновить свои силы».

В этом контексте представитель оборонного ведомства США прокомментировал кадры, на которых видна колонна транспортных средств, продвигающаяся в направлении города Изюм.

«Похоже, там есть транспортные средства для перевозки личного состава, бронетехника и, возможно, некоторые артиллерийские системы и другие средства», — отметил он.