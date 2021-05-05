Пентагон обвинил Россию в нарушении механизма деконфликтинга в Сирии

Американское министерство обороны считает, что Россия нарушает механизмы деконфликтинга в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Шона О’Доннелла.

В докладе представлены данные за первый квартал текущего года.

«Хотя российские силы в основном придерживались механизма, число нарушений по сравнению с прошлым кварталом несколько увеличилось», – цитирует агентство текст документа.

При этом в своем обзоре О’Доннелл подчеркивает, что нарушения «не представляли угрозу» для сил американской коалиции.