Пентагон обвинил Россию в нарушении механизма деконфликтинга в Сирии

Американское министерство обороны считает, что Россия нарушает механизмы деконфликтинга в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Шона О’Доннелла.

В докладе представлены данные за первый квартал текущего года.

«Хотя российские силы в основном придерживались механизма, число нарушений по сравнению с прошлым кварталом несколько увеличилось», – цитирует агентство текст документа.

При этом в своем обзоре О’Доннелл подчеркивает, что нарушения «не представляли угрозу» для сил американской коалиции.

| 2021-05-05T04:04:23+04:00 5 мая 2021, 09:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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