Кроме того, в ходе состоявшегося разговора Остин напомнил, что 19 мая президент США Джо Байден распорядился дополнительно выделить 100 миллионов долларов на помощь Киеву в сфере безопасности. Этот пакет помощи, среди прочего, включал артиллерию, средства связи, военный транспорт, полевое оборудование и запасные части, напомнил Кирби.