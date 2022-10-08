В Пентагоне заявили, что новые ракетные пуски Северной Кореи не представляли прямой угрозы США и их союзникам в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США.

Отмечается, что Штаты знают о двух пусках баллистических ракет КНДР и консультируются по этому поводу со своими партнерами.

«Хотя это событие не представляло непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников, запуск ракет подчеркивает дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет», — заявили в Пентагоне, подчеркнув, что ВС США привержены защите Южной Кореи и Японии.