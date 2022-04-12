«Обстановка безопасности на европейском континенте изменилась».

Как сообщает ТАСС, об этом на онлайн брифинге для иностранных журналистов заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что Соединенные Штаты привержены защите безопасности союзников по НАТО в Европе: «В настоящее время на европейском континенте находятся более 100 000 военнослужащих США. Эти силы будут находиться в Европе длительное и непродолжительное время. Мы не исключаем возможности отправки дополнительных сил в Европу в случае необходимости. Мы находимся в постоянном контакте с нашими коллегами в Европе, и, как я уже сказал, учитывая меняющуюся обстановку безопасности в Европе, обсуждаем роль, которую Соединенные Штаты будут играть в безопасности европейского континента в будущем».