Пентагон исключит Xiaomi из «черного списка»

Министерство обороны США согласилось исключить китайского производителя потребительской электроники Xiaomi Corp из «черного списка» компаний, связанных с оборонным сектором КНР и, соответственно, подпадающих под американские санкции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В марте Xiaomi добилась в суде приостановки решения о ее включении в этот список, которое было принято Пентагоном незадолго до завершения президентского срока Дональда Трампа. Окружной суд Вашингтона встал на сторону Xiaomi, посчитав «глубоко ошибочным» решение Министерства обороны США в отношении китайской компании, и временно заблокировал его исполнение.

В среду стало известно, что Пентагон согласился отменить свое решение. «Стороны согласовали дальнейшие действия, которые позволят завершить судебный спор», — говорится в документах суда.

Включение Xiaomi в «черный список» привело бы к делистингу акций компании в США и их исключению из глобальных фондовых индексов. Акции Xiaomi на торгах в Гонконге подскочили в цене в среду на 5,3%.