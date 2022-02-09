10 февраля предусмотрена выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району.

Об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты.

Надбавка, установленная с 1 января 2022 года, будет выплачиваться вместе с пенсией за февраль.

Кроме того, материальная помощь в размере 200 манатов, которая будет предоставлена в 2022 году, будет распределена по кварталам, а первые 50 манатов будут добавлены к пенсии в феврале.

Пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, в этом месяце также будут выплачиваться по графику.