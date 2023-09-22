ПЕН-клуб Азербайджана обратился к писателям и журналистам Европы, сообщает #.

В обращении говорится:

«В очередной раз нас удивляет и возмущает позиция некоторых европейских деятелей, позволяющих себе безответственные и тенденциозные заявления по поводу ситуации в Азербайджане. Этих деятелей не волнует систематические сжигания Священного Корана на улицах европейских городов, сотни погибших людей, пытающихся эмигрировать в Европу. Они снова пытаются вмешиваться во внутренние дела нашей страны, присвоив себе право решать, что именно соответствует их понятиям демократии и прав человека. В нынешних условиях, когда два соседних государства пытаются выйти на заключение мирного договора, когда Азербайджан стабилизирует ситуацию в своей стране, подобные нападки выглядят прямым подстрекательством к продолжению конфликта и вызывают возмущение у всех здравомыслящих людей».

Текст обращения представлен на азербайджанском и русском языках, переведен на английский, французский и немецкий языки.

Обращение подписано президентом ПЕН-клуба, Народным писателем Азербайджана Чингизом Абдуллаевым и вице-президентом организации, Народным писателем Азербайджана Натиком Расулзаде.