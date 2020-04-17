Пелоси раскритиковала план Трампа по снятию ограничений в стране

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси подвергла резкой критике план президента Дональда Трампа по снятию ограничений в стране, введенных из-за пандемии коронавируса.

«Тестирование – это ключ к тому, чтобы открыть нашу страну для возобновления нашей жизни. Расплывчатый и непоследовательный документ Белого дома никак не компенсирует неспособность президента прислушаться к ученым и произвести и распространить национальные экспресс-тесты», — говорится в заявлении Пелоси.

«Продолжающееся настойчивое стремление президента двигаться вперед без тестирования, отслеживания контактов, сбора демографических данных и уважения к науке и фактам чревато дальнейшими смертями и экономической катастрофой», — считает спикер.

Она напомнила, что еще 4 марта Палата представителей приняла первый двухпартийный законопроект о борьбе с коронавирусом, сосредоточив внимание на тестировании на коронавирус. По ее словам, шесть недель спустя в стране все еще нет «адекватного тестирования».