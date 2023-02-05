Американские военные сбили китайский аэростат у побережья Каролины. Власти США предполагают, что шар, который пролетел над «чувствительными военными объектами», использовался в целях разведки. Действия Вашингтона являются чрезмерной реакцией, заявили в воскресенье в министерстве обороны КНР

Китайский аэростат был замечен над территорией штата Монтана 31 января. Сбить его распорядился президент США Джо Байден. Ему доложили, что лучше дождаться, когда объект будет над водой, рассказали американские чиновники. Военные предположили, что спуск его над сушей с высоты 18 км будет представлять чрезмерный риск для людей на земле.

Китай ответил, что оставляет за собой право «предпринять дальнейшие действия» и раскритиковал США за «очевидную чрезмерную реакцию и серьезное нарушение международной практики».

В своем заявлении министерство иностранных дел Китая заявило, что «будет решительно отстаивать законные права и интересы». Министерство обороны Китая повторило заявление позже в тот же день, заявив, что оно «оставляет за собой право принимать необходимые меры для решения подобных ситуаций».

Присутствие воздушного шара в небе над США на этой неделе нанесло серьезный удар по и без того напряженным американо-китайским отношениям. Из-за него госсекретарь США Энтони Блинкен внезапно отменил поездку в Пекин, в ход которой планировалось снять часть напряженности в отношениях Пекина и Вашингтона. Стороны планировали обсудить широкий спектр вопросов, включая экономическое сотрудничество, политику в отношении пандемии COVID-19, международные закупки микрочипов и сильно беспокоящий США рост нестабильности в отношениях Китая и Тайваня. (moscowtimes.ru)