Пекин потребовал перестать строить догадки о «вмешательстве Китая в выборы в США»

Китай не заинтересован во вмешательстве в президентские выборы США и просит американских политиков прекратить строить догадки и обвинять китайские компании. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай не проявляет никакого интереса к выборам в Соединенных Штатах. У нас нет намерений вмешиваться в них, — рассказал он на регулярном брифинге. — Американская сторона не должна упоминать КНР, когда речь идет о выборах в США».

Дипломат напомнил, что в последнее время Вашингтон ищет различные предлоги, чтобы оказать давление на китайские компании, не брезгуя политическими рычагами. «Мы настаиваем на том, чтобы соответствующие представители Соединенных Штатов отбросили в сторону предрассудки и перестали использовать государственную машину для подавления предприятий КНР. Им следует содействовать улучшению китайско-американских отношений, а не наоборот», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Ранее группа американских сенаторов-республиканцев попросила администрацию президента США Дональда Трампа оценить возможный риск того, что Китай использует приложение TikTok для вмешательства в предстоящие президентские выборы. Законодатели поинтересовались, будут ли введены санкции, если их опасения подтвердятся.(ТАСС)