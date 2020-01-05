Педро Санчесу не доверили кресло премьера Испании

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не утвердил кандидата от испанских социалистов Педро Санчеса на пост премьер-министра в первом туре. За него проголосовали 166 депутатов, против — 165, 18 воздержались, еще один парламентарий не пришел на заседание.

Как сообщает Дойче велле, для победы в первом туре необходимо было набрать абсолютное большинство голосов, то есть, по меньшей мере, 176 из 350. Второе голосование назначено на 7 января, тогда кандидату нужно будет получить простое большинство голосов.

Педро Санчес сейчас исполняет обязанности председателя правительства, он генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии. Правительство Испании уже около восьми месяцев находится в статусе исполняющего обязанности.

| 2020-01-05T20:24:30+00:00 5 января 2020, 21:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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