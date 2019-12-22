«Печальным событием» назвал Джо Байден импичмент Трампа

Бывший вице-президент США, кандидат Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байден назвал импичмент действующего главы государства «печальным событием» для страны. Видеозапись выступления Байдена опубликована на странице Reuters в Twitter.

По словам Байдена, импичмент президента страны не повод для празднования.

«Не поймите меня неправильно, я не считаю несправедливым то, что Дональд Трамп подвергся импичменту… Но я считаю контрпродуктивной идею того, что это заслуживает торжества», — отметил Байден.

Ранее стало известно, что Палата представителей конгресса США, контролируемая Демократической партией, поддержала импичмент президента. В дальнейшем дело должно поступить на рассмотрение сената, который контролируется республиканцами.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.