Патриотизм на высоте 4466 метров: альпинисты водрузили флаг в солидарность с Азербайджаном

Международная группа альпинистов–любителей под руководством опытных гидов бакинского горного клуба Explore Mountains совершила восхождение на высочайшую вершину Азербайджана — Базардюзю. На высоте 4466 метров участники экспедиции водрузили флаг Азербайджана и полотно с изображением героев азербайджанской армии, в центре которого изображен генерал Полад Гашимов, героически погибший при предотвращении провокаций армянских оккупантов 14 июля в Товузском районе Азербайджана.

В состав группы вошли 14 человек, включая трех иностранцев из Франции и Украины, а также представители МЧС Азербайджана.

Группу возглавил известный альпинист и горный гид, чемпион Азербайджана по скалолазанию и ледолазанию, международный призер соревнований по ледолазанию, и основатель клуба Explore Mountains Ринат Рагимханов.

В интервью # он рассказал, что цель восхождения носила патриотический характер:

«Единство азербайджанского народа вызывает чувство гордости. Каждый из нас готов на все в эти дни, чтобы доказать свою любовь к Родине. Мы собрали группу из представителей разных национальностей, чтобы вместе подняться на самую высокую точку Азербайджана и таким образом выразить свою солидарность», — говорит Рагимханов.

Он рассказал, что группа совершила свое восхождение за 7 часов:

«Во время отдыха я и мои товарищи рассказали нашим иностранным гостям об оккупации Арменией 20 процентов территории Азербайджана, о геноциде в Ходжалы. Мы донесли до них всю правду о надуманном Карабахском конфликте, о той несправедливости, в которой живет Азербайджан уже 30 лет», — подчеркивает основатель клуба Explore Mountains.

Он также поведал иностранным участникам экспедиции о героических личностях Азербайджана, отдавших свои жизни в борьбе с армянским захватчиком, рассказал о подвиге Полада Гашимова, о его благородстве, доброте и любви к Родине.

На обратном пути альпинистов застали радостные новости о возвращении нескольких районов Карабаха:

«Узнав эту новость, мы прыгали от счастья! Это был самый радостный момент нашего восхождения», — говорит гид.

В заключение Ринат Рагимханов отметил, что в связи с военным положением в стране новые восхождения клуба на время приостановлены.