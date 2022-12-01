Пассажиры «Аэрофлота» лишились доступа к стриминговым системам компании, чтобы посмотреть фильмы или послушать музыку во время полёта, из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги.

Как сообщается в телеграм-канале российского авиаперевозчика, услуга стала недоступна на ста самолетах А320/321 и и 37 Вoeing 737, а это почти весь парк «Аэрофлота».

В авиакомпании заверили, что речь идет о временной мере, так как в «Аэрофлоте» уже работают над новым отечественным решением, которое, как ожидается, будет представлено до Нового года. Пока же пассажирам предлагается устроить «декабрьский диджитал-детокс на время полета».

После нападения России на Украину Запад ввел санкции, включающие запрет на продажу самолётов, деталей к ним и оборудования. В результате сотни авиалайнеров лишены легального сервисного обслуживания. Из-за нехватки запчастей российские авиакомпании вынуждены не использовать часть своего парка, разбирая его на запчасти. (svoboda.org)