Пашинян заявил о готовности пойти на внеочередные парламентские выборы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов провести в республике внеочередные парламентские выборы, а также поучаствовать в них, передает РИА «Новости».

Такое заявление глава кабмина сделал во время митинга своих сторонников в Ереване.

«Если политические силы согласятся с нашими предложениями (о консультациях по внеочередным выборам), мы готовы пойти на внеочередные выборы», — отметил Пашинян.

Он выразил желание, чтобы «народ получил эту возможность». «Я хочу быть уверен, что вы нас прощаете, и я бросаю вызов парламентской оппозиции, давайте пойдем на внеочередные парламентские выборы», — сказал Пашинян.