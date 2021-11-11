Установки азербайджанских постов на участке Горис-КаФан можно было избежать, но ценой стала бы «коридорная логика». Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в Ереване.

«Может возникнуть вопрос: а нельзя было провести переговоры, чтобы пограничный контроль в отношении граждан и грузов Республики Армения на этой дороге не осуществлялся? Можно было, но ценой тому стала бы коридорная логика, что для нас неприемлемо», – заявил Пашинян.

Армения не допускает возможность установления каких-либо неконтролируемых транспортных коридоров через свою территорию, сказал он.

Поскольку Азербайджан хочет установить таможенный контроль на трассе Горис-КаФан, то Армения перейдет на новую дорогу. При этом Пашинян употребил следующую формулировку: «Азербайджан хочет установить таможенный контроль на участке Эйвазли – Чайзами на своей территории».

Поэтому армянская сторона приняла решение направлять граждан по дороге Кафан – Агвани – Татев. Эта дорога практически полностью готова и по ней уже едут иранские грузовики, сказал Пашинян.

Напомним, что на 9 ноября была запланирована встреча глав России, Азербайджана и Армении с целью подписания соглашений об делимитации границы и подготовки к мирному соглашению. Однако в последний момент встреча сорвалась и сегодняшнее заявление Пашиняна, свидетельствует, что Ереван не хочет, чтобы дорога через Мегри (Зангезурский коридор) имела такой же статус, как и Лачинский коридор в Карабахе.

Отказ Еревана от достигнутых ранее договоренностей может стать причиной срыва и других договоренностей, поставив под вопрос судьбу Лачинского коридора. (Туран)