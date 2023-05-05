Переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, начатые в США при посредничестве госсекретаря Энтони Блинкена, могут быть продолжены в Москве. Об этом в пятницу в интервью «Радио Свобода» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что Россия и западные страны не представили отдельных проектов для решения армяно-азербайджанской проблематики.

Ранее в Ереване подтвердили, что в Москве готовится встреча глав МИД Азербайджана и Армении, однако не назвали конкретной даты.