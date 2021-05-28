Вопросы открытия коридора через Мегри и передачи Азербайджану 7 сел в Армении (оккупированные села Газахского района — ред.) обсуждались в проекте заявления от 10 ноября 2020 года, однако были отклонены армянской стороной. Об этом, как сообщает «Спутник-Армения», заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с активом предвыборного штаба Арабкирского района Еревана.
«Такая тема затрагивалась в одном из вариантов заявления от 10 ноября. Был и вопрос о семи селах. Я со всей ясностью заявил, что не подпишу такой документ, что бы то ни было. На этом вопросы были сняты», — заявил Пашинян.
Никаких тайн на переговорах по границе Армении и Азербайджана не обсуждалось, добавил он.
На вопрос, не отвергнут ли его предложение по зеркальному отводу войск и размещению вдоль границы сил России или других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Пашинян ответил: «Для этого они должны сказать, что в этих предложениях плохого, в чем проблема».