Вопросы открытия коридора через Мегри и передачи Азербайджану 7 сел в Армении (оккупированные села Газахского района — ред.) обсуждались в проекте заявления от 10 ноября 2020 года, однако были отклонены армянской стороной. Об этом, как сообщает «Спутник-Армения», заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с активом предвыборного штаба Арабкирского района Еревана.

«Такая тема затрагивалась в одном из вариантов заявления от 10 ноября. Был и вопрос о семи селах. Я со всей ясностью заявил, что не подпишу такой документ, что бы то ни было. На этом вопросы были сняты», — заявил Пашинян.