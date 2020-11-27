Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном будет восстановлена «советская» граница

Армения и Азербайджан проводят делимитацию на основе советских границ, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу в своем видеообращения к народу, комментируя ситуацию на золотоносном месторождении Зод (Сеюдлю) в Кяльбаджаре.

Процесс, по его словам, проходит в рамках реализации соглашения от 9 ноября. «А этот процесс, пожалуйста, обратите внимание, предполагает также, что в Гегаркуникской области, в частности, Вооруженные силы Армении должны быть размещены на государственной границе РА, на той границе, которая была очерчена еще в советские времена, я сейчас говорю конкретно о кяльбаджарском участке. При этом эта демаркация определяется не на глаз, а координатами GPS.

И, как выяснилось, Сотское месторождение находилось наполовину на территории Советской Армении, наполовину Советского Азербайджана. Вообще, демаркация — довольно сложный процесс, и даже, если мы не хотим этого, этот процесс должен осуществляться не только при участии российских миротворцев, но и представителей Азербайджана», — добавил он.

Пашинян в очередной раз отметил, что в ситуации, которой был подписан документ, другого пути просто не было. Любой другой вариант был бы намного хуже, заявил премьер, одновременно задавшись вопросом, почему ситуация дошла до критической точки.