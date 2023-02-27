Итоги недавно состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в очередной раз показали, что Ереван не намерен заключать мирный договор с Баку по собственной воле.

Пашинян в Мюнхене никак не отреагировал на предложение Алиева относительно взаимного установления контрольно-пропускных пунктов как в Лачинском районе, так и с обоих концов Зангезурского коридора. Вместо него ответил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Так, 22 февраля Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном заявил, что армянская сторона не принимает предложения Азербайджана относительно взаимного установления контрольно-пропускных пунктов.

Этим заявлением армянская сторона в открытой форме отказалась от ранее озвученной позиции, признающей территориальную целостность Азербайджана. Ведь одобрение установки контрольно-пропускного пункта в Лачинском районе, граничащем с Арменией, означало бы, что Ереван не на словах, а на деле признает территориальную целостность Азербайджана. А раз Армения не намерена признавать территориальную целостность Азербайджана, то это означает, что Ереван имеет территориальные претензии к нашей стране. Которые, к слову, закреплены в Конституции Армении.

Однако подобное положение дел не помешало председателю постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Саркису Ханданяну выступая на зимней сессии ОБСЕ заявить о том, что Ереван не имеет территориальных претензий к Азербайджану и готов продвигать мирную повестку в рамках взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. В этой связи становится еще сложнее понять заявление армянских чиновников. Пашинян утверждает, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана согласно Алма-Атинской декларации от 1991 года. Но при этом он не упоминает, что парламент Армении ратифицировал Алма-Атинскую декларацию с оговоркой о том, что Карабах не фиксируется в составе Азербайджана. Далее идет пространное заявление Мирзояна, а после Ханданян вдруг заявляет об отсутствии у Армении территориальных претензий к Азербайджану. Очень сложно уловить логическую суть в этих заявлениях, особенно когда в них абсолютно никакой логики.

И даже последующие слова Ханданяна опровергают его мысль. Он заявил, что Армения вовсе не хочет увековечить карабахский конфликт, ей необходима поддержка мировой общественности для преодоления вражды и насилия на Южном Кавказе. При чем здесь поддержка мировой общественности, особенно когда мировые державы призывают Баку и Ереван к прямому диалогу? От Еревана требуется всего лишь подписание мирного договора, признающего территориальную целостность Азербайджана. Этим будет положен конец армяно-азербайджанскому конфликту. А что касается слов Ханданяна о правах и безопасности карабахских армян, то как неоднократно заявлял Ильхам Алиев – они являются гражданами Азербайджана, которые обладают теми же правами, что и остальные жители нашей страны.

И раз Ханданян утверждает, что конфликт по возрасту старше его самого и требуется скорейшее урегулирование проблемы, чтобы не оставить этот груз следующим поколениям, то почему же власти Армении увиливают при каждом случае от совершения прямого шага к наступлению мира и стабильности в регионе?

Ответ на этот вопрос очень прост. Противоречивые заявления руководства Армении не оставляют у Азербайджана никаких сомнений в том, что Ереван всеми силами старается использовать политические уловки, чтобы диктовать победившему в 44-дневной войне Азербайджану свои условия и затягивать возможность заключения мира. Вполне естественно, что делающие заявления ереванские чиновники должны также отдавать себе отчет по поводу того, к чему может привести такая деструктивная политика Армении и ответить на вопрос — выдержат ли они еще один удар железного кулака Азербайджана?