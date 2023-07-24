Многие туристы отмечают, что первое, что бросается в глаза, когда они попадают в Баку, — необыкновенная чистота улиц. На первый взгляд можно отметить, что в Баку серьезно относятся к уборке улиц и общественных пространств: это вовсе не эстетическая прихоть, а жизненная необходимость для города, который заботится о благополучии своих гостей и жителей.

Чистые улицы Баку создают приятное впечатление у туристов о городе Баку. Им интересно прогуливаться по комфортным улицам: чистым, освещенным, благоустроенным, с удобной пешеходной зоной.

Центральные улицы и площади Баку всегда регулярно убираются, а скверы и тротуары даже моют водой с шампунем. Улицы, площади и парки находятся в безупречном состоянии благодаря труду уборщиков, которые трудятся не покладая рук. Пока город спит, а до рассвета еще не скоро, они приступают к своей работе.

Несмотря на заявления городских властей о том, что приобретена специальная техника для уборки улиц, ее на улицах не видно. По этой причине рано утром на улицах и проспектах можно увидеть уборщиков, которые собирают мусор, подвергая свои жизни опасности быть сбитыми каким-либо лихачом как это происходило не раз.

В этом году Исполнительная власть Баку несколько раз проводила общегородской субботник. В ходе субботников коммунальщики осуществляли мойку проспектов и улиц, тротуаров, бордюров и фонарных столбов, придорожных ограждений, фасадов ряда зданий, мест для отдыха в парках и зон отдыха города. Судя по распространенным по данному случаю пресс-релизам, были вымыты окна объектов общественного питания, торговли и других объектов, киосков и автобусных остановок, расположенных вдоль проспектов и улиц, а также проведена уборка прилегающей к ним территории.

Последний субботник в Баку состоялся 10 июня. Пресс-служба Исполнительной власти Баку радостно отчиталась о проделанной работе, подчеркнув, что субботник охватил все административные районы столицы, и заявив, что мероприятия, необходимые для поддержания чистоты города на должном уровне, будут продолжены.

Однако картина, которую на днях лицезрел автор этих строк, позволяет поставить деятельность Исполнительной власти Баку по обеспечению чистоты улиц под большое сомнение. Приведённые видеокадры сняты на надземном пешеходном переходе на проспекте Зии Буньятова, вблизи лицея № 9. Когда указываешь этот пешеходный переход на Google Map на экране смартфона появляются фотографии данного объекта, которые поражают своей чистотой. Но вживую перед глазами предстает совершенно иная картина.

Судя по накопившемуся здесь мусору этот объект не убирали несколько месяцев. Да, нужно быть честными с самим собой и признать, что поддержание чистоты на улицах все еще не является частью культуры большинства жителей Баку. Многие могут бросить окурок сигареты прямо на асфальт, хотя мусорная урна находится от них буквально в двух шагах. Но и мусорной урны на этом переходе и вблизи него не было.

Пандус и лестница забиты пылью, окурками, банками и бутылками из-под сока, пустыми сигаретными пачками. Поручни так запылены, что опасаешься к ним прикоснуться. Этим надземным переходом ежедневно пользуются сотни людей, но Исполнительной власти Баку, рапортующей о наводимой чистоте в городе, невдомек, что с этим пешеходным переходом, сданным в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Об этом переходе попросту забыли, позволяя накапливаться мусору…