Минобороны Эстонии намерено поставить Украине оружие, ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем и гаубицы. Об этом сообщает ERR, ссылаясь на начальника отдела международного сотрудничества эстонского Министерства обороны Пеэтера Куймета.

По его словам, Таллин рассматривает возможность предоставить Javelin гаубицы и 122-миллиметровые гаубицы и боеприпасы к ним».

При этом представитель военного ведомства указал, передать так называемое фатальное вооружение другой стране непросто. Так, к примеру, для передачи Javelin необходимо, чтобы США дали на это свое разрешение (в этой стране производят данные ракеты).

«В случае гаубиц, которые мы купили у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия, и этот процесс мы уже начали с этими странами», — отметил Куймет.