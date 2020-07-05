Пашинян рассчитывает на принятие в 2021 году новой конституции Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает на принятие в стране новой конституции в следующем году. Об этом он заявил в поздравительном послании по случаю Дня конституции, сообщает РИА «Новости».

Пашинян отметил потребность Армении в новой конституции, которая утверждает основанный на воле граждан государственный строй. Он выразил надежду, что разработка проекта новой конституции будет проводиться при широком общественном обсуждении, а сама конституция будет принята на референдуме в 2021 году.

Ранее парламент Армении одобрил принятие поправок к конституции страны, предусматривающих отставку главы Конституционного суда Армении и семи судей, назначенных на посты до вступления в силу Конституции 2015 года.