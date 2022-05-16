Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве раскритиковал организацию.

В своем выступлении Пашинян заявил, что ОДКБ не оправдывал ожиданий Армении во время 44-дневной войны.

Он подчеркнул, что ОДКБ не действует в соответствии с документом о реагировании на кризисные ситуации от 10 декабря 2010 года, утвержденным Советом коллективной безопасности Организации.

Никол Пашинян добавил, что Армения долгое время поднимала вопрос о продаже Азербайджану оружия странами-членами ОДКБ: «Честно говоря, реакция стран-членов ОДКБ во время 44-дневной войны в 2020 году и в послевоенный период не очень порадовала Армению и армянский народ».

Вместе с тем, Н.Пашинян отметил роль, которую сыграл президент России Владимир Путин в прекращении II Карабахской войны. Он подтвердил приверженность своей страны трехсторонним заявлениям лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.