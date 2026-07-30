Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства выразил недовольство качеством производства продуктов питания, а также темпами диверсификации экономических связей республики.

«Диверсификация экономических связей не произошла, несмотря на то, что правительство предоставило хозяйствующим субъектам широкие возможности. Не произошла, в основном, по одной причине — путь диверсификации означает путь повышения стандартов, эффективности, производительности», — заявил он.

По его словам, необходимо решать вопросы со стандартами качества производимых в Армении продуктов питания.

«Мы не устаем об этом говорить. Мы должны решать вопросы качества продуктов питания. Сам я лично уже очень давно не использую в пище выращенную рыбу, для меня очевидно, что там есть проблемы, в этой рыбе встречается, к примеру, неестественный, непонятный жир. Да, мы готовы содействовать рыбной отрасли, всем другим сферам, но должны быть уверены, что не стоим на том же месте, отрасль должна развиваться качественно. Но я против содействия пути, который не ведет к развитию», — заявил премьер Армении.

Пашинян также отметил, что «ситуацию, связанную с рынком России, ЕАЭС, многие считают кризисом», но он считает возможностью.