Пашинян переводит стрелки: не мытьем, так катаньем

Парадокс, но то, что все эти годы сохраняло Армению в орбите Москвы и удержало от полного разворота на Запад после пашиняновской революции, а именно опасение потерять в этом случае Карабах, оказалось на деле ложной надеждой. На поверку, ни продолжение членства в ЕврАзЭС, ни в едином военном блоке — ОДКБ, возглавляемом Москвой, не гарантировали Армении сохранение статус-кво в карабахском вопросе и не смогли воспрепятствовать Азербайджану начать контрнаступательную операцию по восстановлению своей территориальной целостности.

Россия, несмотря на все воззвания и мольбы Армении, не показывает желания открыто заступаться за армян, хотя полная потеря Карабаха стала бы для нее тяжелейшим ударом по престижу. Москва не вмешивается в военное противостояние между Азербайджаном и Арменией потому, что военная операция идет на территории самого Азербайджана, и Баку, несмотря на все провокации противника, обстрелы и ракетные удары по азербайджанским городам и селам, находящимся вне Нагорного Карабаха, не наносит ударов по территории Армении. Поэтому российский лидер Владимир Путин и отказывается вовлекать в военный конфликт возглавляемую Россией ОДКБ, устав которой обязывает оказание помощи стране-члену военного блока. Путин, отметив, что Армения — член ОДКБ и у России есть перед ней «определенные обязательства», в то же время подчеркнул, что «боевые действия ведутся не на территории Армении».

И в этой ситуации, фактически получив отказ от Путина вступить в военные действия на стороне Армении, премьер страны-оккупанта с целью вовлечения в военный конфликт в первую очередь России прибегает к другой провокации, пытаясь убедить Москву, да и весь мир, в том, что на стороне Азербайджана в Карабахе воюют якобы переброшенные Турцией сирийские боевики и прочие исламисты. Расчет армянского лидера прост — Россия, вступившая в войну с террористами в далеком от своих границ Ближнем Востоке, тем более должна будет решиться на военное вмешательство у своих границ.

С начала боевых действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе 27 сентября Пашинян уже пять раз беседовал с российским президентом, последний раз — 7 октября. И одной из тем телефонных переговоров с президентом России, сам премьер Армении Пашинян назвал появление террористов на Кавказе, якобы воюющих на азербайджанской стороне. Хотя с самого начала военной операции по восстановлению своей территориальной целостности в этом Азербайджан обвинял Армению. Что, кстати, сравнивая превосходящую численность, силу и возможности азербайджанской армии, более логично и вероятно. Об этом говорил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы уже на следующий день после начала боев, 28 сентября, отметив, что среди убитых армянских военных в Нагорном Карабахе есть этнические армяне — наемники из Сирии и стран Ближнего Востока.

Пашинян же, поняв, что вовлечь ОДКБ в конфликт не удастся, тем самым пытается изменить его содержание, поэтому старается теперь убедить Путина и других мировых лидеров в присутствии на Южном Кавказе боевиков-террористов, с намерением перевести локальный конфликт в глобальный. «Главная тема, которая обсуждается, — это ситуация в нашем регионе и особенно присутствие террористов на Южном Кавказе. Потому что, понимаете, если просто воюют Карабах и Азербайджан или Армения и Азербайджан — это одна ситуация. А если в военные действия вовлечены террористы из конкретных террористических группировок <…>, это уже вообще другая ситуация, это уже вопрос не только Карабаха, а безопасности в нашем регионе в более широком смысле — безопасности России и Ирана. Это вообще вопрос глобальной безопасности», — заявил Пашинян.

Но, как говорится в пословице, «как ни хитри, а правды не перехитришь» — на дворе XXI век с его высокими технологиями, теперь уже политики доверяют не словам, а радиолокационной разведке и дистанционным съёмкам. И убедиться в том, кто прав, а кто – нет, довольно легко. По этой простой причине, как бы громко по обыкновению не кричали армяне, им не удастся инициировать создание еще одной антитеррористической коалиции, теперь уже для борьбы с якобы присутствующими исламистами на Южном Кавказе.