Пашинян об искренности с Ильхамом Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на его встречах по карабахской проблеме с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сложилась открытая и искренняя атмосфера, сообщает РИА Новости.

«Не помню, сколько раз у меня был повод встречаться с президентом Азербайджана… Могу сказать, что мы общаемся прямо и открыто, и во время этих обсуждений сложилась прямая искренняя атмосфера», — сказал армянский премьер на пресс-конференции, прошедшей в субботу в онлайн-режиме.

Пашинян заявил, что считает такую атмосферу очень важной.

«Мы четко фиксируем наши позиции и констатируем, что должны работать, так как сегодняшние наши подходы известны, публично озвучены. И мы понимаем, что должны работать, чтобы найти решение, которое может быть приемлемым для народов Армении, Карабаха, Азербайджана. Это немало, наличие такой атмосферы при обсуждениях, хотя практических результатов нет», — сказал премьер.

| 2020-05-16T18:38:06+00:00 16 мая 2020, 18:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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