Россия все больше отдаляется от Южного Кавказа, и Армении не стоило рассчитывать только на нее при выстраивании архитектуры своей безопасности, заявил премьер страны Никол Пашинян в интервью La Repubblica.

По его словам, «архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе в сфере приобретения оружия и боеприпасов». Власти республики «вкусили горькие плоды» этой «стратегической ошибки» и теперь пытаются «диверсифицировать» свою стратегию, чтобы защитить страну. «Сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, то не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности», — сказал премьер, имея в виду фокус руководства РФ на войне с Украиной.

Также Пашинян отверг претензии Москвы о том, что западные страны якобы подталкивают правительство Армении «к принятию мер, направленных на вытеснение России» из Южного Кавказа. По его мнению, «Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает».

«Есть процессы, которые, конечно, приводят к такой мысли, что <…> однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет», — заключил премьер Армении. ()