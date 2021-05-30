«Если мы предатели, то что тут делают все эти люди, пришедшие послушать, что мы говорим. Что заставило всех этих людей прийти? Они пришли сюда за деньги? По принуждению? Вследствие угроз? Их привела полиция?»

Как передают армянские СМИ, об этом на встрече с жителями города Спитак Лорийской области сказал и.о. премьера Армении Никол Пашинян.

«Безусловно, мы проиграли и несем ответственность за это поражение, но мы сохранили право смотреть людям в глаза. У нас нет причин прятать взгляд от людей», — подчеркнул Н.Пашинян.