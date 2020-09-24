Пашинян лезет на рожон: какой у него замысел – не совсем понятно

Один из недавних кандидатов в «президенты НКР», боевик времен Карабахской войны, «генерал» Виталий Баласанян публично обвинил Пашиняна в том, что именно по его вине после Товузских событий в июле наблюдается нынешнее напряжение. «На данный момент переговоры находятся в тупике со стороны первого лица политической власти Республики Армения», — приводит слова сепаратиста News.am.

Баласанян признал, что регион находится во взрывоопасной ситуации. «После тавушских событий мы можем констатировать, что политическая власть втянула Армению в военное положение, что очень опасно», — пояснил Баласанян.

Он также высказался относительно заявления Никола Пашиняна о «заговорщических силах», которые, по словам политика, действуют на оккупированных территориях Азербайджана. Сепаратист выразил уверенность, что человек, делающий подобные заявления, «сам строит заговоры» против «НКР».

Баласанян также осудил заявление нынешнего «президента НКР» Араика Арутюняна о том, что «переговоров не будет». Он подчеркнул, что такие заявления «делать нельзя», это «очень опасно».

Интересно, с чего звучат такие заявления из уст человека, который ранее сам постоянно только и делал, что угрожал Азербайджану в своих речах? Во время незаконных выборов, кстати, говорили, что это кандидат от карабахского клана. Может, перед ним поставлена такая специфическая задача — обвинение политических конкурентов из числа «новых»?

Оценить эти открытые антипашиняновские заявления «героя Арцаха» для # взялся политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Здесь мы вновь наблюдаем внутриполитические разборки в армянской среде. Тут обращает на себя внимание тревога некоторой части армянского истеблишмента. Эти люди обеспокоены нынешним развитием ситуации, они понимают, что Армения не готова к войне. Фактически Виталий Баласанян обвинил Никола Пашиняна в провоцировании войны.

Армения не готова к войне ни морально, ни психологически, ни, естественно, с военно-технической точки зрения. Поэтому часть политического сообщества Армении высказывает свою обеспокоенность. Если прежние власти как-то виляли, старались увиливать от серьезной войны, пытались как-то сразу связываться с Москвой, педалировать тему мирных переговоров, то Никол Пашинян, очевидно, этого делать не собирается. Он как бы лезет на рожон.

Почему он это делает, какой у него замысел – не совсем понятно. Но понятно, что он слишком, не в меру амбициозен. Он пытается тут разыгрывать еще и региональную карту, пытается как-то заигрывать с соседями Турции, влиять на ситуацию через них. Вот такая непонятная обстановка сегодня.

Видимо, Пашинян полагает, что в случае новой эскалации Азербайджан в конечном итоге не станет развивать наступление, где-то остановится, опять вмешается Россия, опять страны посадят за стол переговоров, или же вынудят стороны конфликта сделать это. На какой-то такой сценарий Пашинян, видимо, рассчитывает.

Но Баласанян, в отличие от премьер-министра Армении, принимал участие в боевых действиях. Он понимает цену нынешней ситуации. Он держал в руках оружие. Не как супруга Пашиняна, а во время войны. Он был активным террористом – иначе его участие в войне против Азербайджана не охарактеризуешь. Так или иначе, он понюхал пороху и понимает, что следующая война будет разрушительной и весьма опасной для Армении. Вот эти мысли он и пытается передать.

А такие личности, как «президент НКР» Араик Арутюнян, как Пашинян, видели военные действия по телевизору, непосредственно в них не участвовали, поэтому они довольно отстраненно говорят о войне, о ее рисках, и так далее.

Происходящее должно служить определенным сигналом сепаратистам и их покровителям в Ереване. Но трудно надеяться, что они адекватно отреагируют – маховик запущен, и все движется именно в сторону военной развязки.

Недавно глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что готов сесть за стол переговоров, но это уже похоже на то, как бежать за уходящим поездом. Конечно, пока еще не поздно встретиться с представителями Азербайджана и начать конструктивно решать карабахский вопрос, выходить на конкретные результаты. Но мало надежд на то, что армяне успеют понять это.