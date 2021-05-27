Армения эффективно сотрудничает с российской стороной для разрешения приграничной ситуации с Азербайджаном. Об этом, как сообщает ТАСС, в четверг в приграничном селе Кут Гегаркуниской области заявил местным жителям и. о. премьер-министра республики Никол Пашинян.

«Мы очень эффективно работаем с нашими российскими партнерами, как вы знаете, министр обороны и замначальника Генштаба ВС находятся в Москве», — заявил он в ответ на вопрос местного жителя, что делают РФ и ОДКБ для разрешения ситуации на границе с Азербайджаном.