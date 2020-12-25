Пашинян анонсировал консультации по внеочередным парламентским выборам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу внеочередных парламентских выборов в 2021 году.

Как передает РИА Новости, об этом написал Пашинян в Facebook.

«Приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов», — написал Пашинян.

Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.

| 2020-12-25T23:19:37+04:00 25 декабря 2020, 23:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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