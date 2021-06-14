Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Пол Гаван приветствует освобождение Азербайджаном 15 пленных армян и передачу Арменией карты минных полей в Агдамском районе Азербайджану.

«Мы можем приветствовать, что обе стороны с помощью и при поддержке различных международных субъектов работали вместе, чтобы найти решение двух наиболее важных гуманитарных последствий войны», — подчеркнул докладчик ПАСЕ.

Отмечается, что П. Гаван посетил Армению в мае и планирует летом приехать в Азербайджан, чтобы завершить свой доклад о гуманитарных последствиях конфликта между двумя странами.