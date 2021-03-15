Партия канцлера Германии одержала победу на коммунальных выборах в Гессене

Христианско-демократический союз (ХДС) — партия канцлера Ангелы Меркель — одержал победу на коммунальных выборах в германской федеральной земле Гессен, набрав 28,2 процента голосов. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, проанализировавшее основные тенденции выборов.

По данным ведомства, ХДС потерял несколько десятых долей процента — результаты христианских демократов за 2016 год составляли 28,9 процента.

На второй строчке — Социал-демократическая партия Германии с 23,3 процента (против 28,5 процента пять лет назад). На третьей — «Союз-90″/»зеленые», серьезно улучшившие свои показатели (19,4 процента против 11,3 процента).

У «Альтернативы для Германии», Свободной демократический партии и Левой партии — 8,1, 6,6 и 4,1 процента соответственно (в 2016 году было 11,9, 6,4 и 3,5 процента).

Явка составила 50,4 процента, она подросла на 2,4 процентных пункта по сравнению с данными четырехлетней давности.

Как отмечают в статистическом ведомстве, при анализе учитывались только полностью заполненные бюллетени. (DW)