На внеочередных парламентских выборах в Словакии, состоявшихся в субботу, 30 сентября, лидирует партия экс-премьер-министра Роберта Фицо Smer-SD, который известен своими пророссийскими взглядами – он в частности заявлял о прекращении поддержки Украины и призвал начать мирные переговоры с РФ.

Партия Фицо опередила своих главных соперников: либеральную проевропейскую партию «Прогрессивная Словакия» и левоцентристскую партию «Голос». По результатам подсчета 99,5% голосов, партию Smer-SD поддержали 22,95% избирателей, тогда как «Прогрессивная Словакия», возглавляемая вице-председателем Европарламента Михалом Шимечкой, набрала 17,96 процента голосов, а «Голос» бывшего премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини — 14,71 процента.

Пятипроцентный барьер преодолели еще четыре партии. Окончательные результаты голосования должны быть объявлены позже в воскресенье, 1 октября. (УНИАН)